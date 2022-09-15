Власти Херсонской области заявили об уничтожении украинского десанта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Союзные войска уничтожили порядка 120 военных ВСУ при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, заявил заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция, их сразу заметили", – сказал он РИА Новости.
Стремоусов также заявил о полном контроле любых подходов к Кинбурнской косе.
Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине.
По его словам, РФ не открывает огонь по всем подряд, включая мирное население, а старается свести к минимум количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ, которые могут стрелять "по своим же".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Артиллерия РФ продолжила наносить огневые удары на всех направлениях на Украине
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