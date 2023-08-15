Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу – Шойгу

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Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС могут привести к необратимым последствиям, предупредил глава Минобороны России Сергей Шойгу. О существующей угрозе он рассказал в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.

"Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу", – передает РИА Новости его слова.

Ранее украинские силы предприняли попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. Отмечалось, что повреждение контейнеров с ядерным топливом могло привести к ядерной катастрофе.

В свою очередь, в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что дрон, который ранее удалось перехватить в районе Энергодара, не угрожал Запорожской атомной электростанции.

Позднее безопасность Запорожской АЭС проверили после перевода шестого энергоблока в режим горячего останова. Уточнялось, что недостатков, влияющих на безопасность, не было выявлено.



Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС