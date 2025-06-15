Митинг в Лос-Анджелесе против политики Трампа собрал 30 тыс участников

Фото: AP Photo/Ethan Swope

Демонстрация в Лос-Анджелесе, направленная против политики президента США Дональда Трампа, собрала 30 тысяч участников. Об этом сообщила мэр города Карен Басс.

"Тридцать тысяч человек вышли сегодня (15 июня. – Прим. ред.) по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест, – это мощно", – написала она в соцсети Х.

Протесты против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Трамп выслал на борьбу с протестами 2 тысячи нацгвардейцев.

Кроме того, президент США заявил, что если бы в Лос-Анджелес не были направлены сотрудники нацгвардии, то американский город был бы полностью уничтожен. Он указал, что происходящее там не имеет ничего общего с мирными демонстрациями.

Трамп также предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются. Американский лидер намерен узнать через генерального прокурора США Пэма Бонди и министерство юстиции, "кто финансирует все это оборудование".