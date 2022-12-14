Корректировщиков ВСУ, виновных в смерти полицейских РФ под Херсоном, задержали

Фото: телеграм-канал ''Борус''

Российские правоохранители задержали корректировщиков ВСУ, которые причастны к гибели трех красноярских полицейских в результате ракетного удара в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 9 октября. В этот момент погибшие полицейские находились под Херсоном в служебной командировке. О задержании корректировщиков сообщил начальник красноярского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий во время вручения наград семьям погибших.

Отмечается, что в ходе мероприятий по установлению лиц, причастных к инциденту, были выявлены двое граждан Украины. Первым был задержан 17-летний Роман Литвинов. Он признался, что за плату передавал информацию о расположении подразделений ВС РФ и МВД на территории Голопристанского района Херсонской области.

Позже правоохранители задержали 18-летнего Лариона Лаврива, который скрывался на территории Красноярского края. Установлено, что именно он передал сведения о местоположении пункта временной дислокации погибших полицейских.

Накануне украинские военные обстреляли город Клинцы в Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал. По словам губернатора региона, ракета была сбита российскими силами противовоздушной обороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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