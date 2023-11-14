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Запад во главе с США намерен обвинить украинскую сторону в подрыве "Северных потоков", сообщает Pravda.Ru со ссылкой на китайское издание Global Times.

По данным СМИ, благодаря такой стратегии западные государства в будущем смогут выстроить нормальные отношения с Москвой. Опрошенные изданием аналитики заявили, что в ином случае взрыв на трубопроводах будет восприниматься как камень преткновения во время мирного диалога.

В свою очередь, эксперт из Китая Цюй Хэн отметил, что происшествие на "Северных потоках" представляет собой террористический акт, так как газопроводы – это критически важная международная инфраструктура.

По его словам, США и Европа боятся возможной ответственности и необходимости выплачивать компенсации. Хэн заявил, что это также является причиной того, что Запад захочет обвинить Киев в теракте.

Ранее в СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник. Отмечалось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября прошлого года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены. Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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