Эксперт предложил радикально ответить на запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи

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Необходимо, чтобы все граждане Евросоюза (ЕС), приезжающие в Россию, досматривались догола. Об этом сообщает радио КП экономист Никита Кричевский.

Таким образом, по словам эксперта, Россия радикально ответит Евросоюзу на их запрет провозить гражданам РФ личные вещи.

"Я бы оперативно издал указ о том, что с сегодняшнего дня все граждане ЕС, прибывающие в Российскую Федерацию, должны быть досмотрены не до трусов, а догола. Причем это должно происходить на видеокамеру, которая подключена к сайту соответствующего аэропорта", – рассказал Кричевский.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

При этом в Финляндии заявили, что не будут конфисковать российские автомобили при въезде в страну.

Эксперты рассказали о возможных последствиях запрета ЕС ввозить личные вещи россиянам