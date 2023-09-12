В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих россиян

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Германия будет выполнять требования Евросоюза, которые запрещают россиянам ввозить некоторые товары. Об этом рассказали представители немецкой таможни.

"Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян – любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы", – передает РБК сообщение ведомства.

До этого в Минфине ФРГ заявили, что придерживаются запрета провоза автомобилей из РФ для последующей продажи.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

При этом в Финляндии заявили, что не будут конфисковать российские автомобили при въезде в страну.



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