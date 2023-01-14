В Петербурге сейчас решается дальнейшая судьба СВО – Рогов

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В Санкт-Петербурге сейчас "в какой-то степени" решается дальнейшая судьба спецоперации на Украине. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум – судьба СВО", – написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что речь идет о том, по какому сценарию будет дальше проводиться военная спецоперация.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя освобождение Соледара, призвал не спешить с прогнозами относительно хода СВО. По его словам, об успехах военных действий можно будет говорить только после выполнения целей спецоперации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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