В КГБ Белоруссии объяснили, зачем Запад хочет открыть второй фронт

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Западные государства желают открыть второй фронт для отвлечения ресурсов РФ на решение попутных задач, сообщает агентство БелТА со ссылкой на главу КГБ Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля.

В связи с этим, как уточнил Тертель, ожидается обострение ситуации, а в таких условиях, по словам главы КГБ, используются различные методы для того, чтобы выполнить все поставленные задачи перед врагом.

"Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей", – указал Тертель.

Он сообщил, что на сегодняшний день все сосредоточено на подготовке интервенции в отношении Белоруссии. Тертель уточнил, что на Украине созданы некоторые незаконные вооруженные формирования, в которых принимают участие беглые, которые прибыли на ту территорию по разным причинам.

Ранее Тертель заявил, что в ноябре в спецоперации РФ на Украине наступит переломный момент. По его словам, он продлится до февраля.

Глава КГБ Белоруссии также отмечал, что в случае качественно проведенной РФ мобилизации боевые действия вступят в ключевую фазу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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