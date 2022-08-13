Читатели Guardian предрекли ухудшение жизни в Британии в случае прихода к власти Лиз Трасс

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Фото: depositphotos/wittayayut
Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс.
Один из читателей заявил, что, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона.
По мнению еще одного читателя, безумная политика экономического изоляционизма продолжится, и бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится, добавил пользователь.
В свою очередь, другой читатель написал, что из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред.
7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. 20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
Также сообщалось, что за пост премьера Великобритании будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.
Среди них – экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
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