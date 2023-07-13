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Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до октября, когда вернется с летних каникул, сообщил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем в интервью телеканалу TV4 Nyheterna.

По его словам, Великое национальное собрание Турции еще не ушло на летние каникулы.

"Можно в любое время созвать парламент, а также можно ратифицировать заявку в любое время. Я также воспользовался возможностью поговорить с моим коллегой, главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Вильнюсе. Он заверил и дал ясный ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода", – сказал министр иностранных дел Швеции.

11 июля турецкие СМИ сообщили, что парламент Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

Президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.