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13 мая, 11:50

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Bloomberg: Китай отменил запрет на закупку самолетов Boeing

Китай снял запрет на закупку самолетов Boeing – СМИ

Фото: 123RF/serjio74

Китай отменил запрет на закупку авиакомпаниями самолетов Boeing. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, китайским компаниям отправили уведомление о том, что поставки самолетов могут возобновиться. Однако пока непонятно, когда их можно будет получить.

15 апреля СМИ указывали, что Китай направил авиаперевозчикам указание о запрете на покупку оборудования и компонентов у американских компаний в ответ на пошлины Штатов.

В начале апреля США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Максимальная американская пошлина для китайской стороны составляла 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

Однако позже Китай и США договорились о взаимной приостановке 24-процентного таможенного тарифа на 90 дней начиная с 14 мая.

США отменят дополнительные пошлины, введенные в апреле 2025 года. КНР, в свою очередь, снимет ответные меры 2025 года и приостановит нетарифные ограничения, действовавшие с апреля.

США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин

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