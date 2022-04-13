Военный публицист оценил сообщения о поставках дронов Switchblade на Украину

Фото: AP Photo/Cpl. Alexis Moradian/U.S. Marine Corps via AP

Военный публицист Владислав Шурыгин оценил сообщения о поставках дронов-камикадзе Switchblade на Украину со стороны США. Об этом сообщает RT.

Эксперт подчеркнул, что данные устройства не опаснее другого оружия. Кроме того, российские военные имеют опыт противодействия похожим дронам в Сирии.

По словам Шурыгина, дроны Switchblade являются управляемым оружием. Их можно использовать против бронетехники в качестве снаряда.

Публицист подчеркнул, что устройства не являются "абсолютным оружием" и вызванные ими осложнения в боях решаемы.

Ранее в Пентагоне заявили, что группа военнослужащих Украины прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе Switchblade.

В марте Минобороны РФ сообщило, что украинские власти планировали распылять ядовитые вещества с помощью дронов. В военном ведомстве подчеркнули, что продолжают изучать документы по данной ситуации.

Ситуация на Украине обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.