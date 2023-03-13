Патрушев заявил о контроле США над Германией

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что власти США долгие годы осуществляли контроль над экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель и после ее ухода с поста продолжают унижать Германию. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Уже давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент", – заявил он.

По словам Патрушева, США навязывают ФРГ свою позицию в вопросе диверсий на "Северных потоках". Именно для этого на встречу в Вашингтоне мог быть вызван канцлер ФРГ Олаф Шольц, считает он.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Одну из версий ЧП на газопроводах опубликовала газета The New York Times. Издание, ссылаясь на источники в администрации США, сообщило, что диверсии на "Северных потоках" могла провести некая проукраинская группировка. По информации газеты, исполнители якобы действовали без ведома президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Патрушев заявил, что подобная информация является вбросом. По его словам, материал с данными о причастности проукраинской группировки был опубликован с целью еще больше запутать ход расследования, к которому не допускают РФ.



Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!