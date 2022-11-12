Эрдоган заявил о планах поговорить с Зеленским по мирным переговорам Киева с Москвой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах переговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело, мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру", – сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что решение российского командования об отводе подразделений ВС РФ в Херсонской области за Днепр является положительным.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Глава военного ведомства подчеркнул, что жизнь и здоровье российских солдат всегда являются главным. Он также призвал проследить за тем, чтобы ничто не угрожало мирному населению.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

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