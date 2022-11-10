Эрдоган назвал положительным решением отвод войск РФ в Херсонской области

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Решение российского командования об отводе подразделений ВС РФ в Херсонской области за Днепр является положительным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС.

"Решение России – положительное решение. Если (Владимир Путин. – Прим. ред.) примет участие в G20, то мы с ним там обсудим (ситуацию на Украине. – Прим. ред.)", – сказал он.

Эрдоган отметил, что, если российский президент не приедет на саммит "Большой двадцатки", то он будет поддерживать с ним контакт по телефону.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Глава военного ведомства подчеркнул, что жизнь и здоровье российских солдат всегда являются главным. Он также призвал проследить за тем, чтобы ничто не угрожало мирному населению.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

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