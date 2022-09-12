Дети Елизаветы II провели бдение у ее гроба в Эдинбурге

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Дети Елизаветы II провели бдение у ее гроба в соборе святого Эгидия в Эдинбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Дети Королевы расположились возле ее гроба. Служба длилась около 10 минут. Королева-консорт Камилла сидела рядом.

После Карл III, принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю покинули собор.

Ранее сообщалось, что Великобритания почтит память королевы Елизаветы II минутой молчания в воскресенье, 18 сентября. Минута молчания состоится в 20:00 (в 22:00 по московскому времени). Граждане Британии могут провести ее в частном порядке дома или с друзьями и соседями, на ступенях своего дома или на улице.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. В последнее время королева испытывала сильные проблемы со здоровьем. Сообщалось, что похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Церемонию организуют в Вестминстерском аббатстве.

