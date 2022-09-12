Джонсон рассказал о встрече с Елизаветой II за два дня до ее смерти

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своих впечатлениях от встречи с Елизаветой II за два дня до ее смерти. Об этом сообщает BBC.

По его словам, во время той аудиенции она была абсолютно подготовленной, сконцентрирована на геополитике, британской политике, цитировала государственных деятелей 50-х годов. Он добавил, что королева казалась светлой и сфокусированной, но чувствовала себя не очень хорошо.

"Я думаю, что именно поэтому я был настолько тронут, когда услышал о ее смерти в четверг. Я подумал, насколько же невероятным было у нее чувство долга, что она могла оставаться такой светлой и сфокусированной, невзирая на то, что она, очевидно, была больна", – подчеркнул Джонсон.

Бывший премьер назвал встречи с Елизаветой II чудесным моментом спокойствия. Он выразил мнение, что королева заслуживает называться Елизаветой Великой.

"Посмотрите, что произошло со страной за время ее правления: мы невероятно продвинулись с точки зрения процветания, возможностей и продолжительности жизни вне зависимости от того, как вы измеряете это", – заключил Джонсон.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

6 сентября 2022 года Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны. Елизавета II также приняла отставку Бориса Джонсона.

