Королева-консорт Камилла будет ухаживать за лошадьми Елизаветы II – СМИ

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Королева-консорт Великобритании Камилла может взять на себя заботу о лошадях покойной Елизаветы II, сообщает газета Times.

По данным источника, формально конюшня в Сандрингеме и ипподром в Аскоте переходят к королю Карл III, однако, ожидается, что именно его супруга Камилла, будет заботиться о скакунах покойной королевы.

Ранее сообщалось, что любимых собак Елизаветы II передадут новым хозяевам. Двух корги по кличке Муик и Сэнди заберут ее сын принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюссон.

Монарх скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. В последнее время королева испытывала сильные проблемы со здоровьем. Сообщалось, что похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Церемонию организуют в Вестминстерском аббатстве.

