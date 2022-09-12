Британия почтит память Елизаветы II минутой молчания 18 сентября

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Великобритания почтит память королевы Елизаветы II минутой молчания в воскресенье, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию председателя кабмина страны Лиз Трасс.

Согласно сообщению канцелярии, минута молчания состоится в 20:00 (в 22:00 по московскому времени). Граждане Британии могут провести ее в частном порядке дома или с друзьями и соседями, на ступенях своего дома или на улице.

"Мы рекомендуем, чтобы местные сообщества, клубы и другие организации организовали этот момент размышлений. Если вы за рубежом, мы рекомендуем вам провести минуту молчания по вашему местному времени", – говорится в сообщении.

Монарх скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. В последнее время королева испытывала сильные проблемы со здоровьем.

Сообщалось, что похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Церемонию организуют в Вестминстерском аббатстве. Похороны начнутся в 13:00 по московскому времени. В Великобритании этот день объявили выходным. Гроб с телом покойного монарха выставят на четыре дня в холле британского парламента.

