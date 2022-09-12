Британия почтит память Елизаветы II минутой молчания 18 сентября

15:16
Фото: TACC/Olivier Hoslet/EPA
Великобритания почтит память королевы Елизаветы II минутой молчания в воскресенье, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию председателя кабмина страны Лиз Трасс.
Согласно сообщению канцелярии, минута молчания состоится в 20:00 (в 22:00 по московскому времени). Граждане Британии могут провести ее в частном порядке дома или с друзьями и соседями, на ступенях своего дома или на улице.
"Мы рекомендуем, чтобы местные сообщества, клубы и другие организации организовали этот момент размышлений. Если вы за рубежом, мы рекомендуем вам провести минуту молчания по вашему местному времени", – говорится в сообщении.
Монарх скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. В последнее время королева испытывала сильные проблемы со здоровьем.
Сообщалось, что похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Церемонию организуют в Вестминстерском аббатстве. Похороны начнутся в 13:00 по московскому времени. В Великобритании этот день объявили выходным. Гроб с телом покойного монарха выставят на четыре дня в холле британского парламента.
Посольство Британии в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью Елизаветы II
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: