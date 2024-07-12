Минобороны Греции: страна не несет ответственности за атаку на Севастополь

Фото: John Hamilton/U.S. Army via AP

Замглавы Минобороны Греции Яннис Кефалояннис на заседании парламента заявил, что Греция не несет ответственности за дроны США, которые базируются на территории их страны, а также за атаку ракетами ATACMS по Севастополю, произошедшую 23 июня. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на neostrategy.gr.

Вопрос о базирующихся в Ларисе американских дронах Global Hawk, которые использовались для разведки и координации атак по территории Крыма, задал лидер парламентской фракции партии "Ники" Димитриос Нациос. На это Кефалояннис ответил, что контроль над БПЛА есть только у США.

"Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации", – подчеркнул он.

При этом замглавы Минобороны Греции не отрицал вылет американских дронов, координирующих удар по Севастополю, с территории его страны. Тем самым он признал, что Греция используется как база для осуществления атак по России, уточнили в публикации.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще 153 пострадали.

Власти пообещали выплаты всем пострадавшим на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о реакции России на обстрелы российских регионов американским оружием. Также он уточнил, что украинские ракеты не долетели бы до субъектов РФ без прямого участия Вашингтона в наведении цели и подготовке данных со спутников для Киева.

