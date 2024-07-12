The Economist: ЕС готовится к торговой войне с КНР

12 июля, 09:09Политика
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Страны Евросоюза начали активно готовиться к торговой войне с Китаем, сообщает RT со ссылкой на The Economist.
По данным издания, ЕС может использовать карательные механизмы госзакупок. К примеру, Европейский союз готов начать ограничивать доступ китайским компаниям к государственным тендерам в западных странах.
Ранее Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая. Размер пошлин для основных автомобильных производителей составит от 17,4 до 37,6% от стоимости продукции.
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее призвал Китай отказаться от экспорта товаров в Россию. По его словам, тарифные ограничения Евросоюза в размере 39% против электромобилей Китая не станут наказанием. Также министр выразил надежду на скорый диалог между Европой и КНР.
До этого глава МИД Китая Ван И во время переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном отметил, что сотрудничество КНР и США приведет к обоюдному выигрышу, а конфликт – к обоюдному проигрышу.
Дипломат подчеркнул, что негативные факторы в китайско-американских отношениях все еще усиливаются, поскольку Белый дом продолжает попирать законные права Китая на развитие.
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