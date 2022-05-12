США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве РФ и целях вне Украины – СМИ

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Администрация Соединенных Штатов составила внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

В частности, вводится запрет на передачу украинской стороне детальной информацию о местонахождении представителей военного руководства РФ наиболее высокого ранга. При этом запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров и генералов на украинской территории.

По информации собеседников издания, представителям американских властей также запрещается передавать Киеву любые данные, которые помогли бы ему наносить удары по российским целям за пределами Украины. Отмечается, что меры введены для того, чтобы Штаты не стали соучастником атак, которые Киев потенциально может совершить по территории РФ.

В публикации указано, что внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом разработано в свете недавних утечек информации в СМИ и направлено на то, чтобы избежать роста напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты предоставили Киеву информацию, благодаря которой ВСУ нанесли удар по российскому крейсеру "Москва". При этом не сообщается, знали ли в США о том, что планируется нанести удар. Также подчеркивается, что Вашингтон не принимал участия в принятии данного решения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

