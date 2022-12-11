Боррель заявил, что ЕС истощил свои запасы из-за оружия для Украины

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Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружение Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

Он назвал спецоперацию на Украине тревожным звонком в отношении военных возможностей для всех.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США выделят Украине новый пакет оборонной помощи в размере 275 миллионов долларов. Он рассказал, что Киев также получит артиллерийские снаряды и средства противодействия беспилотникам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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