Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины

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В Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Эту информацию подтверждают показатели платформы по оповещению граждан.

Минцифры Украины уточнило, что тревога была объявлена в этих регионах в 12:02.

Ранее Владимир Путин объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Президент подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ.

Путин сделал акцент на том, что российские войска продолжат выполнять боевые задачи в рамках спецоперации, и внимание всего мира к атакам ВС РФ не помешает этому.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Снаряды ВСУ упали в районе вещевого рынка в Донецке

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