Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена – МИД РФ

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление Госдепа США о том, что госсекретарь Энтони Блинкен не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии. По словам Рябкова, российская сторона также не планировала проведение такой встречи, сообщает РИА Новости.

"Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт. Американцы знают нашу позицию по всем аспектам. Мы неплохо представляем себе их подходы и приоритеты. Поэтому нет никаких причин для того, чтобы выходить с подобным предложением", – сказал он.

По словам Рябкова, заявление Вашингтона по данному вопросу не имеет никаких предпосылок, поскольку Москва не только не занималась подготовкой такого контакта, но и не имела подобных планов.

"Они каждый день обсуждают то, чего нет в принципе. <...> Как будто себя убеждают, что это не нужно", – заключил Рябков.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщал, что Вашингтон не планирует контактов с представителями Москвы на саммите G20 в Индонезии.

Позднее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что американский лидер Джо Байден не собирается встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках G20. Он пояснил, что задача Байдена в Индонезии – продвигать свою повестку.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. РФ на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин не будет принимать участие в саммите, в том числе по видеосвязи.

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