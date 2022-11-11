Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении в ДНР

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

В Сети появилось снятое с беспилотника видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.

Судя по кадрам, штурмовая группа цепью пробирается вдоль обочины автотрассы к позиции украинских боевиков, которые укрылись в водосточных трубах под дорогой.

Один из бойцов противника имитирует контроль над спуском, пытаясь отпугнуть штурмующих, однако российские военные с помощью стрелкового оружия и гранат сумели уничтожить второго боевика. Оставшийся в живых обороняется на два направления, прикрываясь телом погибшего, но погибает от ручной гранаты.

Потерь среди военных Славянской бригады нет.



Ранее стало известно, что военнослужащие России отразили атаку ВСУ в Херсонской области, противник отступил с потерями. Также ВС РФ за сутки обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!