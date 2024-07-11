СВР рассекретила документ о планах Парижа отправить Украине 2 тыс солдат

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Служба внешней разведки (СВР) РФ рассекретила полное донесение одного из своих резидентов об отправке на Украину французского воинского контингента, которая готовилась в марте 2024 года. Его полный текст опубликован в журнале "Разведчик".

В документе, в частности, говорится, что французская армия обеспокоена возросшим числом французов, погибших на украинском театре военных действий. Только в результате уничтожения российской армией пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января текущего года погибли десятки французов, а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте".

Во французском министерстве ВС неофициально признают, что таких потерь за рубежом Франции не приходилось переживать со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века, сообщается в донесении резидента под псевдонимом Феликс.

По его словам, численность потерь тщательно скрывается, как и сам факт задействования французских военных на Украине. В связи с этим причастные ведомства занимаются решением практических вопросов: организацией похорон, выплат компенсаций семьям погибших и пенсий инвалидам.

Ссылаясь на источники, Феликс пишет, что число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог". Обнародование таких данных может спровоцировать массовые протесты. Также в военном руководстве Франции опасаются недовольства в среде действующих офицеров среднего звена, которых среди погибших "непропорционально много", и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском "добровольцев" для ротации на Украине.

Несмотря на это, французский контингент для отправки на Украину все же готовится, говорится в донесении.

В марте директор СВР России Сергей Нарышкин указал, что Франция готовит военных для отправки на Украину. С его слов, на первом этапе военный контингент достигнет двух тысяч человек.

Он уточнил, что Париж боится того, что перебросить и разместить так много солдат на Украине незаметно не получится. Нарышкин считает, что французские военные станут не просто легитимной, а приоритетной целью для атак со стороны российских войск.

В конце февраля лидер Франции сказал, что нельзя в дальнейшем исключать возможности отправки западных войск Киеву. Позже он допустил вероятность проведения Францией наземных операций на Украине.

