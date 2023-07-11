После саммита НАТО третья мировая война становится все ближе – Медведев

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подвел предварительные итоги первого дня саммита Североатлантического альянса.

Так, Медведев обратил внимание на отмену плана действий по членству Украины в НАТО, чтобы в дальнейшем быстрее принять эту страну в состав организации. Однако когда и при каких обстоятельствах Киев примут в Альянс – неизвестно.

По мнению зампреда Совбеза РФ, Украину, вполне вероятно, никогда не примут в НАТО. Именно об этом боятся заявить вслух в Альянсе, считает Медведев.

Он также указал на предсказуемость решения в очередной раз увеличить военную помощь киевскому режиму в виде ракет, кассетных боеприпасов и самолетов.

Медведев добавил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена с прежними целями.

"Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)", – написал политик в своем телеграм-канале.

В случае, если не удастся добиться отказа в этом вопросе, то данную группировку придется ликвидировать, заключил Медведев.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал обеспечить победу Киева. По его словам, в противном случае планы о вступлении Украины в НАТО, а также гарантии безопасности будет невозможно реализовать.

Кроме того, генсек Альянса сообщил об обещании стран НАТО пригласить Украину в организацию после выполнения Киевом необходимых для процедуры условий.

В Госдепартаменте США заявили, что на данный момент Североатлантический альянс не готов принять Украину, поскольку это означает начало конфликта между США и Россией.

Эксперт рассказала о перспективах вступления Украины в НАТО