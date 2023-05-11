Володин назвал президентскую избирательную кампанию в США цирком

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Президентская избирательная кампания в США превращается в цирк, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал очередные обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа. Суд признал его виновным по делу о попытке изнасилования писательницы в 1996 году. Как подчеркнул Володин, присяжные решили, что изнасилования не было, но предписали выплатить компенсацию в 5 миллионов долларов.

Володин с иронией добавил, что нынешний американский лидер Джо Байден не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад, причем не с ним. По мнению спикера, за событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи Байдена, и их будет еще много. Причем, как заметил политик, чем абсурднее обвинения против Трампа, тем сильнее сплачивается и мобилизуется ядро его сторонников.

"А зачем, вы скажете, они это делают? Политтехнологам Байдена важно, чтобы от республиканской партии на выборы президента пошел именно Трамп. Его высокий антирейтинг – шанс для Байдена. Другого кандидата от республиканцев "сонный Джо", по их мнению, победить не сможет", – пояснил он.

Володин напомнил, что в ходе прошедшей избирательной кампании Байден победил исключительно из-за масштабных махинаций: в досрочном голосовании приняли участие 63,8% избирателей. По его словам, во второй раз это может не получиться.

Председатель Госдумы добавил, что все делается с одной целью – любой ценой сохранить власть в руках Байдена. По его словам, за этим "весельем" можно было бы спокойно наблюдать, если бы речь не шла о государстве, обладающим ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл. Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года.

Экс-президент США назвал позором решение присяжных. Он добавил, что совершенно не знает эту женщину. Он также сравнил решение присяжных с продолжением охоты на ведьм.

До этого экс-президента США обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. Ему вменяли вину в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

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