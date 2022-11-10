Захарова прокомментировала отсутствие у ООН доказательств использования военными РФ виагры

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отсутствие у спецпредставителя генсекретаря ООН Прамилы Паттен доказательств употребления российскими солдатами виагры. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"В беседе с Вованом и Лексусом она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали", – говорится в ее публикации.

В качестве подтверждения дипломат процитировала Паттен в своем посте.

Ранее стало известно, что российским пранкерам Вовану и Лексусу удалось поговорить с Паттен от лица украинского депутата Александра Мережко. В этом разговоре спецпредставитель генсекретаря ООН призналась, что специалисты не могут найти никаких доказательств, чтобы подтвердить употребление военными российской армии виагры.

Паттен добавила, что у нее, в свою очередь, нет необходимых полномочий для расследования.

"Как я уже говорила, моя роль не в том, чтобы проводить расследования. Роль моего офиса заключается в другом. У меня есть полномочия по защите интересов в целях обеспечения стратегического руководства в рамках реализации профилактических мер и мер реагирования", – сказала она.

Однако Паттен отчиталась о том, что заявила в СМИ о причастности российских военных к таким инцидентам сразу как прибыла из Киева. Она сообщила журналистам о том, что якобы российские войска удерживают женщин и девочек для изнасилований.

"Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и Международной комиссией по расследованию. В их отчете пока ничего нет о виагре", – резюмировала она.

До этого в МИД РФ назвали обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией. Захарова отметила, что Паттен не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией независимой международной комиссии по расследованию на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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