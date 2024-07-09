Захарова: "Бог без советов Пугачевой разберется" в ситуации в Киеве

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление российской исполнительницы Аллы Пугачевой по поводу попадания ракеты в детскую больницу в Киеве.

"Бог без советов Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко", – заявила Захарова.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев, обратив внимание на данный пост Пугачевой в соцсетях призвал признать певицу иноагентом и лишить имущества в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Информация о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве появилась в СМИ 8 июля. Представители администрации столицы Украины заявили, что в результате атаки токсикологическому отделению был нанесен ущерб.

В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли заявления представителей Киева о якобы намеренном ударе ВС РФ по украинским гражданским объектам. В ведомстве объяснили, что удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Также в министерстве подчеркнули, что в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Захарова отмечала, что попадание западной ракеты ЗРК Nasams в детскую больницу в Киеве является подтвержденным фактом. По ее словам, попытки киевского режима использовать эту трагедию в целях пропаганды подтверждают бесчеловечную сущность Украины.

