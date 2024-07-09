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Западные страны "проморгали" Грузию и тем самым подставили Армению, сообщил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов в эфире радио КП.

По словам специалиста, грузинские власти успели сделать упреждающие шаги, которые ограничивают западное влияние на страну. В качестве примера Тарасов привел закон об иноагентах, который приняли в Грузии.

Если бы Западу удалось создать антироссийский альянс Грузии и Армении, то к ним мог бы присоединиться Азербайджан, так как он зависит от соседних стран, уточнил эксперт. Грузины постепенно осознают, что договариваться о благополучии своей страны нужно только с РФ, заключил Тарасов.

Между тем посол ЕС в республике Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз (ЕС) приостановлен. По его словам, решение приняло руководство объединения.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что Соединенные Штаты намерены добиваться смены власти в Грузии по результатам предстоящих парламентских выборов 26 октября. В администрации президента США Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", заверили в СВР.