В Британии выступили против поставок ВСУ кассетных боеприпасов – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Британские министры и политики вслед за членами американского Конгресса выразили тревогу в связи с решением президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину.

Так, один из лидеров лейбористов, теневой министр финансов Рейчел Ривз заявила сегодня в интервью Sky News, что не считает такие боеприпасы подходящими для поставок киевскому режиму

"Я обеспокоена использованием кассетных бомб, и не только у Британии есть эта обеспокоенность, у других государств тоже. Хотелось бы найти способ надлежащим образом снабжать Украину вооружениями, не используя те, которые могут обладать разрушительным влиянием…", – сказала Ривз.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что поставки такого вида боезарядов могут стать причиной роста эскалации.

Новости часа: США передадут Украине кассетные боеприпасы