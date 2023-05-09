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04:28

Политика

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном портале для оповещения граждан.

Помимо столицы государства, сирены также звучат в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

В ночь на 8 мая СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Черниговской областях Украины, а также в Одессе. Тогда во многих областях страны была объявлена воздушная тревога.

Позже киевские власти заявили, что в Соломенском районе города в результате взрыва повредился резервуар с дизельным топливом емкостью 10 тонн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая город пережил самую массированную атаку с начала спецоперации на Украине. По его словам, жертв нет, однако пять человек госпитализированы.

Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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