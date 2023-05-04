Воздушные силы Украины заявили, что сбили над Киевом свой же беспилотник Bayraktar

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Воздушные силы Украины сообщили, что сбили над Киевом свой же беспилотник Bayraktar, который потерял управление. Об этом со ссылкой на заявление ВВС Украины сообщает РИА Новости.

"Неконтролируемое пребывание БПЛА Bayraktar TB2 в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп", – указано в сообщении.

Военные подтвердили подбитие БПЛА и предположили, что инцидент произошел из-за технической неисправности беспилотника.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотников появилось в небе над центром Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города.

До этого стало известно о мощном взрыве в ночь на 4 мая в Киеве. По предварительным данным, прилет был зафиксирован по заводу "Арсенал". Очевидец ситуации заявил, что трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.