Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины

Фото: ТАСС/АР/Andrew Kravchenko

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за сутки. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения страны.

Первые сигналы прозвучали в Киеве в 13:57 по московскому времени. Затем оповещения вышли и в других регионах, через четыре минуты "красной" оказалась вся карта страны.

До этого воздушная тревога объявлялась на Украине в ночь на 9 марта. В отдельных регионах страны она продлилась порядка семи часов.

Утром 9 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, в некоторых районах города после этого пропал свет. Также взрывы были слышны в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска.

Позже Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли по украинской военной инфраструктуре массированный ракетный удар возмездия в ответ на теракт в Брянской области. Отмечалось, что цель удара была достигнута.



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