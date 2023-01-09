В Херсоне сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

В Херсоне, который в настоящее время контролируется ВСУ, в результате взрывов оказались повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного Киевом главу Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.

"Этой ночью российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города", – отметил он.

Также оказалась разрушена электроподстанция, которая обеспечивает энергией несколько котельных, при этом подача тепла не прекращалась. Сгорел один автомобиль.

Между тем ранее в ДНР сообщали, что ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Новый свет и Зугрэс, в результате чего повреждения получили две тепловые электростанции.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинские войска продолжают обстрелы населенных пунктов

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