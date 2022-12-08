Политолог оценил прогноз Зеленского об окончании конфликта на Украине в 2023 году

Фото: Минобороны РФ

Политолог Сергей Марков заявил, что прогноз украинского лидера Владимира Зеленского об окончании конфликта на Украине в следующем году не имеет оснований. Об этом сообщает телеканал "360".

По мнению эксперта, не стоит серьезно воспринимать высказывания Зеленского, поскольку решения принимает не он, им управляют западные партнеры.

"Он является типичной марионеткой, которая только выполняет приказы, условно говоря, объединенного штаба "Вашингтон – Лондон – Варшава". Прогнозы Зеленского ни на чем не основаны. Он просто хотел сказать что-то цитируемое", – высказался политолог.

Марков считает, что вероятность прекращения боевых действий в следующем году выше, чем в этом. Однако он призвал не делать никаких прогнозов. По его словам, дальнейшее развитие конфликта предсказать нельзя. Можно только надеяться на его окончание в 2023 году, резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что украинский конфликт может закончиться в следующем году.

До этого официальный представитель Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты все ранее поставленные цели. При этом он назвал предпочтительным путем их достижения мирные и дипломатические средства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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