В США объяснили, почему ВСУ боятся разводить огонь и продолжают мерзнуть

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Военнослужащие Украины расположились совсем близко к позициям ВС РФ в районе Кременной и теперь не могут развести огонь, поскольку есть риск, что их обнаружат. Об этом пишет The Washington Post.

"Бойцы украинского подразделения, располагающиеся вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение", – говорится в материале.

Автор статьи Изабель Хуршудян заявила, что бойцы ВСУ вынуждены спать в верхней одежде, а вместо одеяла они используют спальные мешки.

Украинские солдаты признались Хуршудян, что обстановка на этом направлении остается напряженной.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года. При этом он уверен, что ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении

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