Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющих задачи СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал в командном пункте группировки войск, которые выполняют задачи спецоперации. Об этом сообщает RT.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении ведомства.

Также министр вручил отличившимся в ходе спецоперации награды. Среди них – медали "Золотая Звезда" и орден Мужества.

Ранее Шойгу заявил, что в рамках мобилизации 13 тысяч человек приняли решение добровольно присоединиться к Вооруженным силам РФ.

28 октября министр обороны на встрече с Владимиром Путиным объявил о завершении частичной мобилизации в РФ. Он отмечал, что военкоматы все равно продолжат мероприятия по набору добровольцев и контрактников.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Шойгу сообщил о переводе 82 тысяч мобилизованных в зону проведения спецоперации

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