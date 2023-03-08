Пушков назвал чушью обвинения проукраинских сил в подрыве "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сенатор Совфеда Алексей Пушков назвал неудачной попыткой дезинформации обвинение со стороны США проукраинских сил в диверсии на "Северных потоках". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве Северного потока и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию", – написал он.

Пушков подчеркнул, что за диверсией на "Северных потоках" стояло высокотехнологичное государство, и назвал версию о "проукраинской группе" неудачной попыткой дезинформации.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что диверсии на "Северных потоках" могла провести проукраинская группировка. Согласно информации газеты, группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве, а сами исполнители теракта якобы были "противниками Владимира Путина".

При этом подробностей о том, кто состоял в этой группе и кто ею руководил, в материале не приводилось.

В Белом доме отказались комментировать статью NYT. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби посоветовал обращаться к Европе за комментариями относительно расследования диверсии.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

МИД прокомментировал утечки информации о расследовании по терактам на "Северных потоках"

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