Блинкен заявил, что США не помогали Украине наносить удары по России

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США не помогали украинской стороне наносить удары по территории РФ, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов", – заявил он.

По его словам, в настоящее время у Вашингтона нет подробной информации об ударах украинских беспилотников по аэродромам на территории России.

При этом Блинкен добавил, что Киев продолжит получать оружие от США.

"Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу", – добавил он.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не поставляет Киеву вооружения с целью нанесения ударов по России. По его словам, поставки вооружений киевскому режиму со стороны США носят оборонительный характер.

Ранее стало известно, что США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS. Установки модифицировали с целью недопущения использования их в атаках по России.

До этого американские власти заключили контракт с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Общая стоимость контракта составила 1,2 миллиарда долларов.



Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

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