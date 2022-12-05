США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS – СМИ

Фото: ТАСС/Sgt. James Hobbs/Zuma

США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS в целях предотвращения их использования для атак по России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированных официальных лиц Америки.

Как сообщили изданию источники, в установках были модифицированы аппаратное и программное обеспечение. Таким образом США исключили запуск РСЗО HIMARS в случае их покупки Украиной у других стран.

В материале издания отмечается, что Пентагон, Белый дом и ВСУ не стали комментировать подобную информацию.

Ранее Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили соглашение почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Отмечалось, что объекты вооружения будут производиться для американской армии и партнеров США за рубежом.

До этого российские силы ПВО были оснащены программным обеспечением, позволяющим легко сбивать РСЗО HIMARS. В настоящее время российские военнослужащие полностью освоили работу с ПВО. За последний месяц военные одного из подразделений на запорожском направлении сбили 4 установки.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!