ВСУ обстреляли поселки Теткино и Гуево под Курском

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Поселок Теткино Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, там зафиксировали 21 прилет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Однако из-за удара ВСУ по газовой линии в поселке было нарушено электроснабжение. В 20 частных домах были разбиты стекла, повреждены крыши и фасады.

"Еще один удар пришелся на Суджанский поселок Гуево. Там предварительно зафиксировано 13 прилетов", – сообщил Старовойт.

По словам главы области, обошлось без пострадавших. В настоящее время в поселке также наблюдаются перебои с электричеством.

В ближайшее время устранить последствия обстрелов готовятся аварийные бригады региона, сообщил губернатор.

До этого украинские военнослужащие с помощью беспилотника сбросили в Теткино взрывное устройство. Это привело к нарушению газоснабжения в Теткино и селе Попово-Лежачи. Пострадавших в результате инцидента не было.

До этого в Попово-Лежачи было зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал. При этом были повреждены частный легковой автомобиль и расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!