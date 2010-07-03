Общественный штаб полностью готов к наблюдению за выборами в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва готова к выборам депутатов Мосгордумы. Об этом сообщил руководитель аппарата ОП Алексей Спиваков.

"Мы провели большую работу. Фактически с мая ежедневно проходили какие-то мероприятия, проводились обучения. Около месяца продолжалось обучение корпуса наблюдателей. С технической точки зрения тоже все работает. Мы учли ошибки прошлых лет, готовы на 100 процентов", – цитирует Агентство "Москва" Спивакова, который выступил на пресс-туре Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

В структуру ОП включены видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, электронный штаб, кол-центр и пресс-центр.

В электронном штабе будут вести мониторинг за избирательными участками, где проходит онлайн-голосование.

"Созданы четыре мобильные группы, которые готовы выезжать по первому звонку о нарушениях. Кол-центр во многом работает автоматически. Человек, позвонив на горячую линию, сможет выбрать тип нарушения, который автоматически попадает в нашу систему", – отметил Спиваков.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, включает 225 человек. Его можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Сведения о кандидатах также размещены на стендах в помещениях УИК.

Кроме того, сервис по поиску информации о кандидатах и избирательных участках на предстоящих выборах в МГД создала Московская федерация профсоюзов. Пользователи сервиса могут узнать номер своего избирательного округа, номер и адрес УИКа и кандидата, поддержанного профсоюзами. МФП также разослала жителям столицы SMS с приглашением на выборы.

Окружная комиссия должна определить результаты выборов депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования. На основании протоколов окружных комиссий о результатах выборов депутатов Мосгордумы по одномандатным избирательным округам городская комиссия не позднее чем на 10-й день со дня голосования должна установить общие результаты выборов.

