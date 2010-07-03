Общественный штаб полностью готов к наблюдению за выборами в МГД

14:46
14:46
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва готова к выборам депутатов Мосгордумы. Об этом сообщил руководитель аппарата ОП Алексей Спиваков.
"Мы провели большую работу. Фактически с мая ежедневно проходили какие-то мероприятия, проводились обучения. Около месяца продолжалось обучение корпуса наблюдателей. С технической точки зрения тоже все работает. Мы учли ошибки прошлых лет, готовы на 100 процентов", – цитирует Агентство "Москва" Спивакова, который выступил на пресс-туре Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.
В структуру ОП включены видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, электронный штаб, кол-центр и пресс-центр.
В электронном штабе будут вести мониторинг за избирательными участками, где проходит онлайн-голосование.
"Созданы четыре мобильные группы, которые готовы выезжать по первому звонку о нарушениях. Кол-центр во многом работает автоматически. Человек, позвонив на горячую линию, сможет выбрать тип нарушения, который автоматически попадает в нашу систему", – отметил Спиваков.
Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, включает 225 человек. Его можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Сведения о кандидатах также размещены на стендах в помещениях УИК.
Кроме того, сервис по поиску информации о кандидатах и избирательных участках на предстоящих выборах в МГД создала Московская федерация профсоюзов. Пользователи сервиса могут узнать номер своего избирательного округа, номер и адрес УИКа и кандидата, поддержанного профсоюзами. МФП также разослала жителям столицы SMS с приглашением на выборы.
Окружная комиссия должна определить результаты выборов депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования. На основании протоколов окружных комиссий о результатах выборов депутатов Мосгордумы по одномандатным избирательным округам городская комиссия не позднее чем на 10-й день со дня голосования должна установить общие результаты выборов.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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