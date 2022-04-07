Российский фрегат выполнил пуск ракет "Калибр" по объектам ВСУ

Видео: Минобороны России

Российский фрегат выполнил пуск крылатых ракет "Калибр" по инфраструктурным объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", – говорится в сообщении.

Ранее ракетами ВС РФ были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, с этих объектов украинские военные, находящиеся возле Харькова, Николаева и в Донбассе, получали топливо.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.