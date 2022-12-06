В Минобороны заявили, что ВС РФ не атаковали Киев 5 декабря

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России не наносили ракетных ударов по Киеву в рамках массированной атаки 5 декабря. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом он подчеркнул, что накануне российские бойцы атаковали высокоточным оружием большой дальности систему военного управления, объекты оборонного комплекса и энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле "60 на 60". В Минобороны рассказали, что россиянам грозила смертельная опасность в плену. Военнослужащих пообещали доставить в Москву самолетами военно-транспортной авиации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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