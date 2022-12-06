В США сочли опасным поворотом атаки на российские аэродромы

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Бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал атаки на российские аэродромы опасным поворотом в конфликте. Об этом пишет Bloomberg.

"Сообщения о значительных атаках по двум российским аэродромам – это новый и опасный поворот в войне на Украине. Один из взрывов произошел на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области, другой – в Дягилеве в Рязанской области. Оба в сотнях миль от границы России с Украиной", – отметил Ставридис.

Он выразил уверенность в том, что украинская сторона продолжит отрицать причастность к атакам, однако не перестанет наносить удары. По его мнению, атаками на аэродромы Киев хотел показать свои возможности. В будущем ВСУ будут выбирать в качестве целей только военные объекты.

Ставридис добавил, что Запад не даст Украине провести более масштабные атаки, поскольку не желает, чтобы конфликт перерос в мировой. НАТО предложит Киеву больше противовоздушных ракет и может рассмотреть вопрос о поставках боевых самолетов.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать реактивными беспилотниками аэродромы. БПЛА перехватили российские средства ПВО. В результате происшествия была повреждена обшивка корпуса двух самолетов, погибли трое военных и пострадали четверо.

В министерстве отметили, что таким образом Киев хотел сорвать атаку ВС РФ, однако 5 декабря в 15:00 Москва нанесла массированные удары по объектам Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ попытались атаковать аэродромы в Рязанской и Саратовской областях

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