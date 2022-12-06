Атака ВСУ на аэродромы РФ является новым витком конфликта – СМИ

Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Атака Киевского режима на военные аэродромы в Рязанской и Самарской областях является новым и опасным витком украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем издание отмечает, что Запад пытается заставить Украину воздержаться от более мощных атак, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и прямого вмешательства НАТО.

Агентство предполагает, что Альянс может попытаться успокоить Киев поставками большего количества и лучшего качества ракет или боевых самолетов.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать реактивными беспилотниками аэродромы. БПЛА перехватили российские средства ПВО. В результате происшествия была повреждена обшивка корпуса двух самолетов, погибли трое военных и пострадали четверо.

В министерстве отметили, что таким образом Киев хотел сорвать атаку ВС РФ, однако в 15:00 Москва нанесла массированные удары по объектам Украины.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!